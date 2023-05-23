Заменил мотор — оформлять надо? Ответ ГИБДД

«Умер» мотор, предстоит его капиталка или замена. Как правильно всё оформить? Алексей, Удмуртия Если вы выберете ремонт двигателя, то приведение его в первоначальное состояние без конструктивных изменений дополнительного оформления не требует.
«Умер» мотор, предстоит его капиталка или замена. Как правильно всё оформить? Алексей, Удмуртия Если вы выберете ремонт двигателя, то приведение его в первоначальное состояние без конструктивных изменений дополнительного оформления не требует.
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