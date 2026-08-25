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Русская весна

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Директор ЦРУ прилетел просить Путина не нападать на Европу и страны НАТО

Директор ЦРУ прилетел просить Путина не нападать на Европу и страны НАТО

Редактор The Insider (иноагент) Михаэль Вайс сообщает, что задачей Рэтклиффа может стать попытка отговорить Путина от проведения операций против стран Европы.

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Комментарии
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vagas Karlito
Посмотрите на Иран! Он не сговорчивый! И как тяжело его &quot;обуть&quot;! Там понимают с кем имеют дело! А нам очередной раз наворачивают когда у дуркаины зад подгорает! Вот эти поползновения втихаря и страшны! Сумская и Харьковская область это под дых ! Остановитесь ,а то бандеровцев не хватает защищать области! Да и вообще отойдите от линии фронта как гнида зеленая просит!
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4 н.
Traveller
&quot;В&quot; украине, говорите? Ну-ну...
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4 н.
Владимир Абрамчук
Топить за Украину можно и по телефону. За Европу США тоже впрягаться так не станут - проблемы негров шерифа не очень волнуют. Не выгодно им это. Ни Украина, ни тем более Европа,  к состоявшемуся визиту никакого отношения не имеют и иметь не могут. Скорее всего цель визита - обмен задержанными между США и Россией. Тем более, уже было заявлено, что контакт состоялся по линии спецслужб. Но сколько всякого бреда уже понаписать успели. Попалась даже статья, что из США привезли &quot;лицензию на ликвидацию Зеленского&quot;.😂 Хоть и ахинея, но развлекся.
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4 н.