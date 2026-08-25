Редактор The Insider (иноагент) Михаэль Вайс сообщает, что задачей Рэтклиффа может стать попытка отговорить Путина от проведения операций против стран Европы.
Директор ЦРУ прилетел просить Путина не нападать на Европу и страны НАТО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vagas Karlito
Посмотрите на Иран! Он не сговорчивый! И как тяжело его "обуть"! Там понимают с кем имеют дело! А нам очередной раз наворачивают когда у дуркаины зад подгорает! Вот эти поползновения втихаря и страшны! Сумская и Харьковская область это под дых ! Остановитесь ,а то бандеровцев не хватает защищать области! Да и вообще отойдите от линии фронта как гнида зеленая просит!
Ответить
4 н.
Traveller
"В" украине, говорите? Ну-ну...
Ответить
4 н.
Владимир Абрамчук
Топить за Украину можно и по телефону. За Европу США тоже впрягаться так не станут - проблемы негров шерифа не очень волнуют. Не выгодно им это. Ни Украина, ни тем более Европа, к состоявшемуся визиту никакого отношения не имеют и иметь не могут. Скорее всего цель визита - обмен задержанными между США и Россией. Тем более, уже было заявлено, что контакт состоялся по линии спецслужб. Но сколько всякого бреда уже понаписать успели. Попалась даже статья, что из США привезли "лицензию на ликвидацию Зеленского".😂 Хоть и ахинея, но развлекся.
Ответить
4 н.
Свежие комментарии