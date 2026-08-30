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Татар-информ

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«Рубин» сыграет с махачкалинским «Динамо» в Казани

«Рубин» сыграет с махачкалинским «Динамо» в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Казанский «Рубин» проведет матч шестого тура Российской Премьер-лиги по футболу против махачкалинского «Динамо».

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