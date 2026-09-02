"Я сяду в тюрьму, но я тебе башку расшибу": бабушка устроила скандал из-за столика

Бабушка с внуком заняла место в кафе со своей едой. Официантка объяснила, что это нарушает правила заведения и из-за этого её могут уволить.
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