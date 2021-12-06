На данный момент не зафиксированы смертельные случаи от штамма COVID-19 омикрон - ВОЗ

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сообщил, что в настоящий момент в мире еще не были зафиксированы летальные исходы от нового штамма коронавируса омикрон.
Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сообщил, что в настоящий момент в мире еще не были зафиксированы летальные исходы от нового штамма коронавируса омикрон.
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