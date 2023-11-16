Baza: Экс-командующий 6-й армией ВВС и ПВО генерал Свиридов и его жена найдены мёртвыми

В Ставропольском крае обнаружены тела генерал-лейтенанта Владимира Свиридова и его супруги Татьяны.Тела бывшего командущего 6-а Армии ВВС и ПВО России генерала Владимира Свиридова и предположительно его супруги Татьяны были найдены в их собственном доме в поселке Аджиевском 15 ноября, спустя примерно неделю после наступления смерти.