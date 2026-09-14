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Луна как первая ступень для освоения Солнечной системы — мнение РАН

Директор Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Анатолий Петрукович в интервью агентству ТАСС подчеркнул, что Луна представляет собой ближайшую удобную платформу для изучения Солнечной системы.

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