Фильм российского режиссера вошел в основной конкурс фестиваля SIFFA в Лондоне

Фильм «Горгона Медуза. Репетиция с оркестром» российского режиссера Владимира Аленикова будет участвовать в основном конкурсе Международного фестиваля SIFFА, который открывается 20 ноября в Лондоне, сообщает «Российская газета».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии