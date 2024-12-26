Сказ о том, как в России едва не ввели многожёнство

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Тут у нас очередная сенсация (недолго продержавшаяся, правда) под новогоднюю ёлочку: Совет учёных-богословов (улемов) Духовного управления мусульман России (ДУМ) выпустил фетву, разрешающую добрым последователям Аллаха мужеского полу заключать до четырех религиозных браков.
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