Локомотив сошел с рельсов в Челябинске

В Челябинской области выясняют обстоятельства схода локомотива с рельсов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, авария произошла утром среды, 7 августа, в Металлургическом районе Челябинска.
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