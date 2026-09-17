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Русская весна

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Группа «Бандеролей» несётся к Киевскому водохранилищу

Группа «Бандеролей» несётся к Киевскому водохранилищу

Выпущены до 10 ракеты, они летят в направлении Киевского водохранилища. «Бандероли» летят очень низко, сбить их будет тяжело, жалуется противник.

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