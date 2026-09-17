Группа «Бандеролей» несётся к Киевскому водохранилищу

Выпущены до 10 ракеты, они летят в направлении Киевского водохранилища. «Бандероли» летят очень низко, сбить их будет тяжело, жалуется противник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- N Германия входит в...
- Шведский спецназ ...
- Шведский спецназ ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым