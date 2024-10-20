Обвиняемый мэр Нью-Йорка оставляет сомнительное криптовалютное наследие

Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка, до своего ареста обещал превратить город в мировой центр криптовалют. В 2021 году, после победы на выборах, он заявил, что Нью-Йорк станет "центром крипто валютной индустрии" и предложил преподавать блокчейн технологии и цифровую валюту в школах.