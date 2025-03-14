Обкомовская «Волга» по-китайски: чем мне понравился Bestune B70

Во-первых, на одежку, по которой встречают. У подъезда дорогой сочинской гостиницы машина смотрелась очень даже неплохо — что в глубоком серебристом, что в девственно-спокойном белом, что в тревожно алом «платье».
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