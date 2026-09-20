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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алонсо может вернуться в WEC в 2027-м (GPblog)

Как сообщает GPblog, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо может покинуть «Ф-1» в конце текущего сезона и перейти в следующем году в чемпионат мира по гонкам на выносливость ( WEC ).

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