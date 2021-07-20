СПбГУП: кто хорошо учится – хорошо работает

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) поставил новый рекорд: уже за десять дней до окончания подачи заявлений абитуриентами конкурс здесь на каждое бюджетное место Минобрнауки составил в среднем около 60 человек на место .