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СПбГУП: кто хорошо учится – хорошо работает

СПбГУП: кто хорошо учится – хорошо работает

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) поставил новый рекорд: уже за десять дней до окончания подачи заявлений абитуриентами конкурс здесь на каждое бюджетное место Минобрнауки составил в среднем около 60 человек на место .

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