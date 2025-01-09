Иногда они проговариваются...

Недавно широко известная в узких кругах пани Ганночка Долгарева, которая ранее только вооружённые силы дискредитировала (и которую по мнению добрых русских людей, давно пора за дискредитацию посадить), встала грудями за идеологию бездетности (чайлд-фри) и напейсала программный текст, в коем были, в частности, такие словеса: "У меня перед глазами есть пример матери — веселой и компанейской девушки, успешного профессионала с командировками по всему СССР, вся жизнь которой свелась в итоге к родительству — после рождения нас с братом она замкнулась на семье, бросила работу и ограничила свою жизнь домом и семьей.