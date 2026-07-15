В США продан самый дорогой динозавр в истории

Останки древнего хищника установили новый мировой рекорд стоимости. На торгах Sotheby's в США неизвестный покупатель приобрел скелет тираннозавра рекса за 50,1 миллиона долларов – почти 4 миллиарда рублей.
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