Биолог Лялина заявила, что диабет является противопоказанием дачных работ

Биолог Ирина Лялина предупредила о возможной опасности работы на даче для некоторых людей. В интервью с "Известиями" она подчеркнула, что особенно осторожны должны быть люди с заболеваниями сердца, артериальной гипертонией и диабетом.
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