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Когда актёр - Гражданин

Когда актёр - Гражданин

Актёр Сергей Селин выполняет свою работу. Казалось бы, что проще для профессионала, просто прочитай на камеру текст с выражением, донеси слова сценариста до сердца зрителя.

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Комментарии
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Галина Чужая
Надо было ещё и по морде отхлестать, поганца. Даже интересно стало что это за режиссёр такой?  Народ таких хероев должен знать в лицо.
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14 час.
Игорь Семенов
Сообщите, а что за режиссер такой, его фамилию, контактные данные. Мне, человеку прошедшему афганскую границу и ельцинские тюрьмы хочется повстречаться с этим типом и снять видео о нем, например, о том, как он жрет собачьи экскременты на улице, проводит вечера в спальне с каким-либо аля-Киркоряном и т.д. А еще я уверен, что он абсолютно правдиво, натурально и убийственно может сыграть роль инвалида с переломанными конечностями.
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8 час.
Анатолий Кузнецов
приятно смотреть на приличного человека и в кино и в жизни
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6 час.

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