Когда актёр - Гражданин

Надо было ещё и по морде отхлестать, поганца. Даже интересно стало что это за режиссёр такой? Народ таких хероев должен знать в лицо.

Игорь Семенов

Сообщите, а что за режиссер такой, его фамилию, контактные данные. Мне, человеку прошедшему афганскую границу и ельцинские тюрьмы хочется повстречаться с этим типом и снять видео о нем, например, о том, как он жрет собачьи экскременты на улице, проводит вечера в спальне с каким-либо аля-Киркоряном и т.д. А еще я уверен, что он абсолютно правдиво, натурально и убийственно может сыграть роль инвалида с переломанными конечностями.