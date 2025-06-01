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Царьград

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Крушения поездов в Брянской и Курской областях: СК расследует трагедии

Крушения поездов в Брянской и Курской областях: СК расследует трагедии

Следственный комитет России передал расследование крушений поездов в Брянской и Курской областях в Главное следственное управление.

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