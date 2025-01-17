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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кобалия о фильме про Мурзина на «Матч ТВ»: «Руководство ФШР, используя административный ресурс, внесло правки в готовый материал. Исключено любое упоминание моего имени!»

«Сегодня на государственном спортивном канале «Матч ТВ» вышел большой репортаж о моем ученике, чемпионе мира по быстрым шахматам Володаре Мурзине.

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