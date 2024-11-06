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Русский Днепропетровск

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Молох на Украине

Андрей Митрофанов 4 ноября 2024 г.   Молох По мере того, как для вооружённых сил Украины (ВСУ) ухудшается ситуация на линии боевого соприкосновения (ЛБС), обстановка на улицах украинских городов всё сильнее начинает напоминать кадры из какого-то фильма антиутопии, фантастического фильма про вторжение инопланетян или вампиров, захвативших власть, фильмов, в которых идёт круглосуточная охота на людей, для того чтобы употребить их в пищу или принести в жертву Молоху.

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