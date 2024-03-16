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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротен о том, что «Реал» не отпустит игроков на Олимпиаду: «Мадрид» должен быть благодарен французам. Мбаппе подпишет контракт на 5 лет – что с того, что вы потеряете его на месяц?»

Напомним, мадридский клуб направил письмо в Федерацию футбола Франции, в котором сообщил, что ни один из его футболистов не будет допущен к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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