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“Он перестал ее содержать”: Светлана и Федор Бондарчуки продолжают бороться за миллиардное имущество – новый иск от бышей

“Он перестал ее содержать”: Светлана и Федор Бондарчуки продолжают бороться за миллиардное имущество – новый иск от бышей

Светлана Бондарчук. Фото: novochag.ruПо словам подруги телеведущей Светланы Бондарчук, причиной иска модели к ее бывшему мужу, продюсеру Федору Бондарчуку, стало желание разделить совместно нажитое имущество.

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