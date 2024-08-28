“Он перестал ее содержать”: Светлана и Федор Бондарчуки продолжают бороться за миллиардное имущество – новый иск от бышей

Светлана Бондарчук. Фото: novochag.ruПо словам подруги телеведущей Светланы Бондарчук, причиной иска модели к ее бывшему мужу, продюсеру Федору Бондарчуку, стало желание разделить совместно нажитое имущество.
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