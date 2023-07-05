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Владимир Корнилов: Невозможно изобрести лучшего испытательного полигона для мировой военной индустрии?

Владимир Корнилов: Невозможно изобрести лучшего испытательного полигона для мировой военной индустрии?

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста, политолога Владимира Корнилова: Безумие какое-то! Министр обороны Украины Резников в интервью Financial Times восторженно заявил о своей стране (цитирую дословно): «Невозможно изобрести лучшего испытательного полигона для мировой военной индустрии!»Жертвы среди украинцев? Да ну там! Какие жертвы! Даже не вспоминает о них! Зачем??? Украинцы должны платить за то, чтобы сохранять этот «чудесный полигон» для западного ВПК.

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Комментарии
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Александр Свитайло
Какой нахрен полигон???  Страна 404 сейчас просто центр утилизации всей западной военной техники... Я бы вообще, на месте России сейчас объявил, что лафа закончилась, вся эта утилизация далее проводится строго на платной основе и выставил расценки за НАТОвские танки, БМП и т.д. И выставить счета каждой из западных стран за все их поставки.... Не захотят платить - списываем с заблокированной Западом суммы  валютных резервов.
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