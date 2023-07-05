Владимир Корнилов: Невозможно изобрести лучшего испытательного полигона для мировой военной индустрии?

Александр Свитайло

Какой нахрен полигон??? Страна 404 сейчас просто центр утилизации всей западной военной техники... Я бы вообще, на месте России сейчас объявил, что лафа закончилась, вся эта утилизация далее проводится строго на платной основе и выставил расценки за НАТОвские танки, БМП и т.д. И выставить счета каждой из западных стран за все их поставки.... Не захотят платить - списываем с заблокированной Западом суммы валютных резервов.