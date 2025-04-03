Политнавигатор Владимир Зеленский собственными руками и без того унизительную сделку о недрах с Дональдом Трампом опустил до кабально-крепостного уровня сырьевой колонии, с которого, впрочем, Украина и не сходила.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии