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Царьград

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NSN News: Подросток застрял на горе в Канаде из-за маршрута ИИ

NSN News: Подросток застрял на горе в Канаде из-за маршрута ИИ

16-летний турист застрял на горе Краун в Канаде из-за маршрута, предложенного ИИ. Начав подъем в 8 утра, он оказался в опасной ситуации и был спасен вертолетом.

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