The Conversation: при стрессе нервная система замедляет работу органов ЖКТ

Американский нейробиолог и психиатр Араш Джаванбахт рассказал The Conversation, что дискомфорт в животе при стрессе связан с активацией симпатической нервной системы, в результате чего замедляется работа кишечника и уменьшается приток крови к желудку.
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