На открытой воде Цимлянского водохранилища начали незаконную ловлю рыбы

Во время патрулирования территории Цимлянского водохранилища, находящегося в пределах Дубовского района, сотрудниками Цимлянской рыбоохранной инспекции в сотрудничестве с работниками Сальского районного отдела внутренних дел на транспорте были задержаны двое мужчин из Волгоградской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии