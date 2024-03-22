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На открытой воде Цимлянского водохранилища начали незаконную ловлю рыбы

На открытой воде Цимлянского водохранилища начали незаконную ловлю рыбы

Во время патрулирования территории Цимлянского водохранилища, находящегося в пределах Дубовского района, сотрудниками Цимлянской рыбоохранной инспекции в сотрудничестве с работниками Сальского районного отдела внутренних дел на транспорте были задержаны двое мужчин из Волгоградской области.

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Комментарии
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Boris Borisov
За ловлю сетями-я бы не штрафовал.  Просто  опускал бы почки , что бы эта жадная мразь  кровью под себя ходила !Ну, правда же здОрово! Никаких заморочек с законом , а падаль наказана !
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