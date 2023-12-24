Зеленые человечки? Рядом с самолетом Джо Байдена замечен НЛО

Несколько американских очевидцев заметили неопознанный летающий объект (НЛО) в воздушном пространстве над аэропортом Лос-Анджелеса в тот самый момент, когда там шел на посадку самолет президента США Джо Байдена.
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