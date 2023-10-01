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Закон и Порядок

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Дореволюционные апельсины, демократы против царской канализации и православная трудовая этика

Дореволюционные апельсины, демократы против царской канализации и православная трудовая этика

1. До 1917 апельсины не были в России роскошью. Капитализм сделал их широко доступными россиянам уже в первой половине 19-го века, причём не только знати и зажиточным горожанам, но и простому народу.

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