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Примера Федерасьон: Парад звезд

Примера Федерасьон: Парад звезд

Рассказываем о лидерах II группы за 9 туров до окончания регулярки «Кастельон»:  Выдержать спурт Экзотический тренер, смелая игровая концепция и более десяти различных национальностей в заявке игроков на сезон – таковы характеристики лидера группы – «Кастельона».

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