Примера Федерасьон: Парад звезд

Рассказываем о лидерах II группы за 9 туров до окончания регулярки «Кастельон»: Выдержать спурт Экзотический тренер, смелая игровая концепция и более десяти различных национальностей в заявке игроков на сезон – таковы характеристики лидера группы – «Кастельона».