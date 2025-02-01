Армия России создала мощный плацдарм за рекой Оскол, развивая наступление к Купянску (КАРТА)

Армия России создала мощный плацдарм за рекой Оскол, развивая наступление к Купянску. Группировка войск «Запад» выбила ВСУ с десятков позиций и расширила плацдарм на западном берегу реки Оскол на Купянско-Сватовском направлении в Харьковской области.
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