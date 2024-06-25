В ФРГ прокомментировали идею об отмене выплат для украинских беженцев

Социальные пособия для иностранцев являются тяжелым бременем для немецкой социальной системы, причем это касается не только украинских беженцев, но и групп людей из других стран, заявил в комментарии со «Звездой» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.
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