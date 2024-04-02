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Российские войска вышли к окраинам Часова Яра

Российские войска вышли к окраинам Часова Яра

ВС РФ взяли штурмом укрепленный район ВСУ на подступах к населенному пункту Часов Яр в ДНР. Оборонительная позиция националистов была оборудована в лесополосе от восточной окраины Лиственного леса к заказнику «Ступки-Голубовские 2».

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Комментарии
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Людмила Байкова Байкова
превратить в камни и пыль Мирные пусть прячутся или бегут куда глаза глядят. Предупредить за 3 часа до бомбежки
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15 час.

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