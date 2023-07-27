Почему Россия не смогла организовать партизанское движение в тылах ВСУ

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Вопрос не в том, почему Россия не организует партизанское движение в тылу ВСУ, а в том, что сами жители Украины не делают никаких попыток хоть как-то сопротивляться киевскому режиму. Давно уже потомки Ковпака, Вершигоры, Кожедуба и других украинских Героев легли, и кажется, не без удовольствия, под потомков Бандеры, Шухевича, Мельника.