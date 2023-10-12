Есть ли у кого-то план палестино-израильского замирения? Комментарий Георгия Бовта

Без реалистичного образа будущего палестино-израильский конфликт может быть вечным, притом что так называемое международное право вообще малоприменимо к религиозным конфликтам, уходящим корнями в многовековую историю, отмечает политологГоссекретарь США Энтони Блинкен совершил визит в Израиль для обсуждения с премьер-министром Биньямином Нетаньяху проблему урегулирования палестино-израильского конфликта.