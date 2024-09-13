Обеспечение войск в зоне СВО проверил замминистра обороны РФ Андрей Булыга

В зоне проведения специальной военной операции заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Андрей Булыга посетил один из районов подразделений группировки войск «Восток», где проверил обеспечение войск.
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