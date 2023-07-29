Военное обозрение

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В прессе США: боевые действия на Украине превратились в войну беспилотников

В прессе США: боевые действия на Украине превратились в войну беспилотников

Сейчас, примерно через 17 месяцев с начала специальной военной операции, применение на полях сражений беспилотных систем одноразового использования обеими сторонами конфликта экспоненциально расширилось.

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