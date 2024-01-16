10 счастливых открытий и находок, сделавших людей богатыми

По мнению Ричарда Уайзмана, профессора психологии университета Хартфордшир, человек может создать свою удачу, следуя всего лишь четырем принципам: быть открытым для новых свершений и возможностей, ожидать удачу, слушать свою интуицию.
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