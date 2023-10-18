В Газе заявили о критичных запасах воды

В секторе Газа почти не осталось воды, заявила сотрудник Oxfam в Палестине и Израиле Бушра Халиди. «Несколько дней назад воду в одной из точек на юге включили, но только на 10-20 процентов, и, конечно, без электричества воду по трубам не прокачать», — сказала она.