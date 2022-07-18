Пьяный водитель насмерть сбил четырёх пешеходов в Башкирии

Авария произошла в понедельник рано утром на 1-м километре объездной дороги села Бакалы. "По одной из версии, 23-летний местный житель за рулём Audi A5 допустил наезд на четырех женщин, которые, предположительно, шли на встречу по проезжей части.
Авария произошла в понедельник рано утром на 1-м километре объездной дороги села Бакалы. "По одной из версии, 23-летний местный житель за рулём Audi A5 допустил наезд на четырех женщин, которые, предположительно, шли на встречу по проезжей части.
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