«Поражает наглость этих клоунов». В Сети обсудили гонорары Урганта

Иван Ургант не сходит с информационной повестки весь последний месяц. То папа шоумена назовет «мерзавцами и доносчиками» тех, кто его сына Ваню критикует, то сам Ваня появится неожиданно… Нет, не в госпитале в Донецке, а за преподавательской кафедрой в МГИМО с творческой встречей, чтобы «повеселить студентов», как выразился позвавший его профессор.
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