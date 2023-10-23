«Поражает наглость этих клоунов». В Сети обсудили гонорары Урганта

Иван Ургант не сходит с информационной повестки весь последний месяц. То папа шоумена назовет «мерзавцами и доносчиками» тех, кто его сына Ваню критикует, то сам Ваня появится неожиданно… Нет, не в госпитале в Донецке, а за преподавательской кафедрой в МГИМО с творческой встречей, чтобы «повеселить студентов», как выразился позвавший его профессор.