Матвиенко поздравила главу парламента Сирии с Днем эвакуации

Россия готова и дальше поддерживать народ Сирии в борьбе с терроризмом и экстремизмом, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, поздравляя главу Народного совета (парламента) Сирии Хамуда Юсефа Ас-Саббагу с национальным праздником — Днем эвакуации.