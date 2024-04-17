Матвиенко поздравила главу парламента Сирии с Днем эвакуации

Россия готова и дальше поддерживать народ Сирии в борьбе с терроризмом и экстремизмом, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, поздравляя главу Народного совета (парламента) Сирии Хамуда Юсефа Ас-Саббагу с национальным праздником — Днем эвакуации.
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