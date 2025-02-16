В Абхазии подвели итоги первого тура выборов

В Абхазии подвели итоги первого тура президентских выборов. Абхазский политик Бадра Гунба набрал более 46%, за ним следует оппозиционер Адгур Ардзинба, набирающий свыше 36%, заявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан после подсчета всех бюллетеней.
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