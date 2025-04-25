Прорыв в исследованиях: как истощение энергии мозга приводит к повреждению нервных клеток

Университет Рура Бохум (Ruhr University Bochum), совместно с Университетами Дюссельдорфа (University of Düsseldorf) и Твенте (University of Twente), провели исследование, которое раскрывает новые аспекты влияния энергетического дефицита на мозг.
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