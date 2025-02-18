В Крыму ждут наплыв туристов и открытия авиасообщения

Современное благоустройство, услуги и чистота морской воды обязаны привлечь больше туристов в Крым, отметил председатель Госсовета республики Владимир Константинов 18 февраля в интервью радио «Спутник в Крыму».
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