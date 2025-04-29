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Царьград

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БРИКС: Максим Орешкин о роли объединения в мировой экономике

БРИКС: Максим Орешкин о роли объединения в мировой экономике

Максим Орешкин, заместитель главы администрации президента России, подчеркнул, что БРИКС строит свою работу на позитивной повестке для глобального роста, демонстрируя, как это объединение становится ключевой силой в мировой экономике.

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