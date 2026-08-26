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СВО изменила статус русских в России – Роман Антоновский

СВО изменила статус русских в России – Роман Антоновский

Специальная военная операция изменила статус русских в России. Оказалось, что обращение к русским и легитимизация русского национализма — это мощнейший мобилизационный ресурс заявил публицист и автор телеграм-канала «Сыны Монархии» Роман Антоновский.

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