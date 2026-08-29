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«Полицейский десант» в лагере «Чайка»: детям рассказали о безопасности и показали спецснаряжение

«Полицейский десант» в лагере «Чайка»: детям рассказали о безопасности и показали спецснаряжение

«Полицейский десант» побывал в детском лагере «Чайка» в Вышневолоцком округе. 27 августа в детском оздоровительном лагере «Чайка» Вышневолоцкого городского округа прошла необычная и познавательная встреча: к ребятам приехал «полицейский десант».

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