«Полицейский десант» в лагере «Чайка»: детям рассказали о безопасности и показали спецснаряжение

«Полицейский десант» побывал в детском лагере «Чайка» в Вышневолоцком округе. 27 августа в детском оздоровительном лагере «Чайка» Вышневолоцкого городского округа прошла необычная и познавательная встреча: к ребятам приехал «полицейский десант».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СВ Чисто танцы: Стои...
- Г Стало известно ка...
- Мошенники обманом...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым